Haberler

Kastamonu'da Görme Engelliler Derneği'ne ziyaret

Kastamonu'da Görme Engelliler Derneği'ne ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Kastamonu Görme Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. Boyraz, görme engelli bireylerin hayata bakış açıları ve azimlerinin örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, 7–14 Ocak "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla Kastamonu Görme Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Boyraz, Kastamonu Görme Engelliler Derneği üyelerinin hayata bakış açıları, yaşam tarzları ve azimleriyle kendileri için örnek teşkil ettiğini söyledi.

Boyraz, "Zamanla görme engelli bireylerin kendilerini geliştirdiklerinde neleri başarabildiklerine birebir şahit olduk. Gerektiğinde bastonsuz bile hayatlarını ne kadar bağımsız sürdürebildiklerini görmek bizim için çok kıymetli." dedi.

Görme engelli bireylerin çevreye olan farkındalığının dikkat çekici olduğunu ifade eden Boyraz, "Toplu taşımada hangi durakta olduğumuzu ezbere bilmeleri, hayata ne kadar güçlü tutunduklarını gösteriyor. Bazen pes ettiğim anlarda Kastamonu Görme Engelliler Derneğinin çalışmaları aklıma geliyor." diye konuştu.

Derneğin kendi yazıp oynadığı tiyatro etkinliklerinin Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Boyraz, "Başarmanın ne demek olduğunu bize gösteriyorlar. Bu yüzden Beyaz Baston Haftası'nda birlikte olmak istedik." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu ise 48 yaşında, iki çocuk babası olduğunu ve yaklaşık 18 yıldır görme engelli olduğunu belirtti.

Beyaz bastonun görme engelliler için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Kuşoğlu, "Beyaz baston olmazsa olmazımız. Kişi kendini geliştirdiği sürece gidemeyeceği yer yoktur." dedi.

2019 yılında kurulan dernekte ilk olarak beyaz baston kursu açtıklarını anlatan Kuşoğlu, bu sayede evden çıkamayan birçok görme engelli bireyin bugün kendi işini görebilir hale geldiğini söyledi.

Dernek bünyesinde girişimcilik, satranç ve tiyatro kursları düzenlediklerini aktaran Kuşoğlu, Çanakkale, Bursa, Konya ve Ankara gibi illere geziler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Toplumda görme engellilere yönelik yanlış algıları kırmak için çalıştıklarını dile getiren Kuşoğlu, "Görme engelliyiz diye kendimizi eve kapatmadık. Kanyonlara çıktık, şelalelere indik, Ilgaz'da teleferiğe bindik, kayağa çıktık." diye konuştu.

Sonradan görme engelli olan bireyler için aile desteğinin ve derneklerin önemine değinen Kuşoğlu, "Aile desteği çok önemli ama aşırı korumacılık da engelleyici olmamalı. Bizim de bu hayatta var olduğumuzu herkese göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Dernek Başkanı Cahit Kuşoğlu'nun doğum günü de kutlandı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Gümüşhane'de akademisyen evinde ölü bulundu

Sınava gelmeyince gerçek ortaya çıktı! Akademisyen evinde ölü bulundu
TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK'ya sevk etti! Tanıdık isimler de var

108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi! Çok tanındık isimler de var
Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak

TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak