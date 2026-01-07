Kastamonu'da Görme Engelliler Derneği'ne ziyaret

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, 7–14 Ocak "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla Kastamonu Görme Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Boyraz, Kastamonu Görme Engelliler Derneği üyelerinin hayata bakış açıları, yaşam tarzları ve azimleriyle kendileri için örnek teşkil ettiğini söyledi.

Boyraz, "Zamanla görme engelli bireylerin kendilerini geliştirdiklerinde neleri başarabildiklerine birebir şahit olduk. Gerektiğinde bastonsuz bile hayatlarını ne kadar bağımsız sürdürebildiklerini görmek bizim için çok kıymetli." dedi.

Görme engelli bireylerin çevreye olan farkındalığının dikkat çekici olduğunu ifade eden Boyraz, "Toplu taşımada hangi durakta olduğumuzu ezbere bilmeleri, hayata ne kadar güçlü tutunduklarını gösteriyor. Bazen pes ettiğim anlarda Kastamonu Görme Engelliler Derneğinin çalışmaları aklıma geliyor." diye konuştu.

Derneğin kendi yazıp oynadığı tiyatro etkinliklerinin Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Boyraz, "Başarmanın ne demek olduğunu bize gösteriyorlar. Bu yüzden Beyaz Baston Haftası'nda birlikte olmak istedik." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu ise 48 yaşında, iki çocuk babası olduğunu ve yaklaşık 18 yıldır görme engelli olduğunu belirtti.

Beyaz bastonun görme engelliler için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Kuşoğlu, "Beyaz baston olmazsa olmazımız. Kişi kendini geliştirdiği sürece gidemeyeceği yer yoktur." dedi.

2019 yılında kurulan dernekte ilk olarak beyaz baston kursu açtıklarını anlatan Kuşoğlu, bu sayede evden çıkamayan birçok görme engelli bireyin bugün kendi işini görebilir hale geldiğini söyledi.

Dernek bünyesinde girişimcilik, satranç ve tiyatro kursları düzenlediklerini aktaran Kuşoğlu, Çanakkale, Bursa, Konya ve Ankara gibi illere geziler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Toplumda görme engellilere yönelik yanlış algıları kırmak için çalıştıklarını dile getiren Kuşoğlu, "Görme engelliyiz diye kendimizi eve kapatmadık. Kanyonlara çıktık, şelalelere indik, Ilgaz'da teleferiğe bindik, kayağa çıktık." diye konuştu.

Sonradan görme engelli olan bireyler için aile desteğinin ve derneklerin önemine değinen Kuşoğlu, "Aile desteği çok önemli ama aşırı korumacılık da engelleyici olmamalı. Bizim de bu hayatta var olduğumuzu herkese göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Dernek Başkanı Cahit Kuşoğlu'nun doğum günü de kutlandı.