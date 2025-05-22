BEUN'de Mezuniyet Coşkusu: Öğrenciler Geleceğe Uğurlandı

BEUN'de mezuniyet coşkusu: Sanat ve iletişimin gücüyle geleceğe uğurlandılar

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi, İletişim Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin mezuniyet coşkusuna ev sahipliği yaptı.

Törene BEÜN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, senato üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Devlet Konservatuvarı öğrencileri mini bir konser verdi. Mezunlar adına İletişim Fakültesi birincisi Berra Şahin ve Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım ve Onarım Bölümü birincisi Buse Bostan konuşmalar yaptı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çeştepe, öğrenci ailelerine hitaben yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Dünyaya geldikleri andan itibaren üzerine titrediğiniz, emek verdiğiniz, özenle ve zaman zaman zorluklarla yetiştirdiğiniz, gözbebekleriniz evlatlarınızı yaşam mücadelesinin içine uğurlamanın vakti geldi. İçinizde onların istikballeriyle ilgili bir korku duymayın. Onlar bugüne kadar yaptıklarıyla bizim hep takdirimizi kazandılar. En güvendikleri varlıkları olan sizlerden aldıkları güçle çalıştılar. Onlarla gurur duyabilirsiniz. ve biliyoruz ki bundan sonra da onların yaptıklarını bizlerle birlikte onurla izleyeceksiniz."

Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü ise konuşmasında öğretmenlikten öte bir anlayışı benimsediklerini vurguladı. Kömürcü, "Gelişim süreci sadece teknik ve mesleki beceriler değil, aynı zamanda duygusal, sosyal ve kişisel boyutlarıyla da özenli bir ilgi gerektiriyor. Bu nedenle bizler öğretmenliğin ötesinde öğrencilerimize rehberlik eden, onları anlayan, destekleyen ve gerektiğinde bir anne, bir baba ya da bir yaşam koçu gibi yanlarında duran bir yaklaşımı şiar edindik" dedi.

"Bilimden sanata, spordan iletişime umudumuz gençlikte"

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, mezuniyetin yalnızca bir bitiş değil, aynı zamanda güçlü bir başlangıç olduğunu belirtti. Ülkesine sevdalı gençlerin Türkiye Yüzyılına değer katacak olmalarına tanıklık ettiklerini ifade eden Özölçer, "Bugün burada bir yanda sanatın estetiğiyle, diğer yanda ise iletişimin gücüyle geleceği şekillendirecek gençlerimizi uğurlamanın kıvancını duyuyoruz. Biliyoruz ki mühendislik eğitimi ile 101 yıl önce ülkemizin bilim üretim evi olarak kapısını dünyaya açmış üniversitemiz bugün bilimden sanata, kültürden sağlığa, spordan iletişime dek milletimizin umudu olan gençleri geleceğe kazandırıyor. İşte bugün burada yalnızca öğrencilerimizin mezuniyetini kutlamıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin parlayan yıldızı üniversitemizde akademik bilgiyle yoğrulmuş, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle donanmış, ülkesine gönülden sevdalı gençlerin Türkiye Yüzyılına değer katacak olmalarına da tanıklık ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler yemin ederek meslek hayatlarına ilk adımı attı. Bölüm birincileri, isimlerini temsili olarak kütüğe çaktı. Tören, öğrencilerin keplerini coşkuyla havaya atması ve ailelerin bu anlara eşlik etmesiyle son buldu.