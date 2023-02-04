BETON MİKSERİ İNŞAATTA ÇUKURA DÜŞTÜ, OPERATÖR ÖLDÜ Güncel Haberler ADANA'da, inşaat sahasında toprak kayması sonucu çukura devrilen beton mikserinin operatörü Mehmet Karaoğlu (51), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. ADANA'da, inşaat sahasında toprak kayması sonucu çukura devrilen beton mikserinin operatörü Mehmet Karaoğlu (51), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, dün Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Firmaya ait inşaat sahasında çalışan Mehmet Karaoğlu yönetimindeki beton mikseri, yağışla oluşan toprak kayması sonucu temel için açılan çukura düştü. Yan yatan beton mikserinde Karaoğlu, ağır yaralandı. Karaoğlu, sıkıştığı mikserden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Mehmet Karaoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Organize Sanayi Bölgesi Mehmet Karaoğlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› BETON MİKSERİ İNŞAATTA ÇUKURA DÜŞTÜ, OPERATÖR ÖLDÜ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.