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Beton dubaya çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

Beton dubaya çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
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BOLU'da otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet yol kenarındaki beton dubalara çarptı.

BOLU'da otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet yol kenarındaki beton dubalara çarptı. Motosiklet sürücüsü S.Ö.D. hafif yaralanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi'nde meydana geldi. S.Ö.D., yönetimindeki 14 ADV 389 plakalı motosikletle, park yerinden yola çıkan 14 AAT 065 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolün kaybolduğu motosiklet, yol kenarına park yapılmasının engellenmesi için konulan beton dubalara çarptı. Motosiklet devrilirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü S.Ö.D., sağlıkçılar tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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