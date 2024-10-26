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Bestekar Fırat Kızıltuğ Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bestekar Fırat Kızıltuğ Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Dün hayatını kaybeden bestekar, şair ve yazar Fırat Kızıltuğ, Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasına yaptığı katkılar ve eserleriyla tanınan Kızıltuğ, Türk müziği ve edebiyatına olan sevgisiyle herkesin takdirini kazandı.

Dün hayatını kaybeden bestekar, şair ve yazar Fırat Kızıltuğ, son yolculuğuna uğurlandı.

Şakirin Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazında taziyeleri Kızıltuğ'un çocukları kabul etti.

Prof. Dr. Ümit Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızıltuğ'un bir medeniyetin bütün verilerini yeni kuşaklara aktaran bir pınar olduğuna işaret ederek, pek çok sanat dalında eserler verdiğini söyledi.

Meriç, Fırat Kızıltuğ'un hemen hemen her konferansını takip ettiğini ve notlar aldığını belirterek, "Söylediklerini not alan bir insandım. Hatta onları bir dosyada topladım. Belki bir kitap olarak da çıkması ihtimali var. Kendisi hakkında yayınlanan bir kitapta da makale yazmıştım. Babam yakın dostlarından birisiydi. Ben o vesileyle kendisini tanıdım." dedi.

Kızının müzik eğitimi için Kızıltuğ'un her pazar büyük fedakarlık gösterdiğinin altını çizen Meriç, şunları kaydetti:

"Fırat Hoca müstesna bir insandı. Bir medeniyetin ses alanındaki temsilcisiydi. Onun asıl faikiyeti kendi medeniyetimizle yetinmemiş olması ve kanatlarını Batı sanat dünyasına da açmış olmasıdır. Onun müzisyenliği, özelliklerinden sadece bir tanesi, çok sayıda kitabı var. O kitaplarından birisi Klasik Türk Müziği sahasında meşhur olmuş arkadaşlarının hikayesini yazdı."

"Dünyaya verilmiş çok fazla hediyesi vardı"

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Fırat Kızıltuğ ile uzun zamandır görüşemediklerini, vefatının kendisini derinden üzdüğünü ifade ederek, "Çok kıymetli birisiydi. Yaşarken değerlerini pek bilemiyoruz. Allah rahmet eylesin çok önemli bir değerdi." diye konuştu.

Edebiyat Sanat Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) Başkanı Fatma Ersem Yargıcı, Kızıltuğ'un hayata çok bağlı ve çok pozitif bir sanatçı olduğuna vurgu yaparak, "Necip Fazıl'ın iki şiirini besteledi. Bu besteleri Fırat Hoca'yı sevenler bulup dinlesinler. Yüzlerce bestesi, onlarca hikayesi ve dünyaya verilmiş çok fazla hediyesi vardı." ifadelerini kullandı.

Yazar Ahmet Çağıldak ise Fırat Kızıltuğ'u 1970'li yıllardan beri tanıdığına dikkati çekerek, "Türk dünyası aşığıydı. Türk dünyasını 'kopuz dünyası' şeklinde tanımlardı. Bayburt üstüne sanırım 1999'da ilk şiir kitabını yayınladı. Çok iyi bir koro şefi, müzik tarihçisi ve klasik Türk müziği aşığıydı." diye konuştu.

Fırat Kızıltuğ hakkında

Bayburt'ta 1 Nisan 1935'te dünyaya gelen Kızıltuğ, ilkokulu Bayburt ve Erzincan'da, ortaokulu Tokat'ta okudu. Sanatçı, 1956'da öğretmen okulunu bitirdi.

Van, İstanbul ve Diyarbakır'daki okullarda öğretmenlik yapan Kızıltuğ, 1963'ten itibaren viyolonsel sanatçısı olarak İstanbul Belediye Konservatuvarı ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosunda çalıştı.

Fırat Kızıltuğ, bir süre Almanya'da müzik eğitimi aldı.

Necip Fazıl Kısakürek, Talat Sait Halman ve Ahmet Yesevi'nin şiirlerini besteleyen sanatçı Kızıltuğ'un ayrıca Musiki Mecmuası (1964), Türk Edebiyatı (1985-1989) ve Yeni Orkun (1989) dergilerinde, şiirlerinin yanı sıra müzik üzerine makaleleri yayımlandı.

"Çoruh Çağlar Nenni Söyler" adlı eseriyle Necip Fazıl Kısakürek Senaryo Yarışması'nda jüri özel ödülünü alan Kızıltuğ'a Türk Edebiyatı Vakfı tarafından bu yıl "Türk Dünyasına Üstün Hizmet Ödülü" verildi.

Kızıltuğ'un yazdığı kitaplar arasında "Bandodan Klasik Müziğe", "Açıklamalı Şarkılarımız", "Müzik Sohbetleri", "Çal Söyle Şarkımı" ve "Dilbeste" yer alıyor.

Yazar Menekşe Özkaya da sanatçıya ilişkin "İki Fırat İki Kızıltuğ" adlı kitabı kaleme aldı.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

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