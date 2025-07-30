Beşinci kuraklık yılında Tahran'da barajlar alarm veriyor

İran'ın başkenti Tahran, son yılların en ciddi su krizlerinden birini yaşarken yaklaşık 15 milyonluk nüfusa sahip Tahran eyaletine su sağlayan beş ana barajda doluluk oranları tarihi dip seviyelere geriledi.

Tahran ve Elburz eyaletlerine su sağlayan beş büyük barajın neredeyse tamamında su seviyeleri tehlikeli düzeylere düştü.

Tahran'a en büyüğü Emir Kebir Barajı olmak üzere Lar, Mamlu, Emir Kebir, Talikan ve Latyan adlı beş baraj tarafından su sağlanıyor.

Barajlarda su seviyesi tarihi düşüklükte

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Emir Kebir Barajı'nda doluluk oranı yüzde 35'e gerilerken Lar Barajı'nda bu oran yüzde 6'ya düştü.

İran'ın genelinde son beş yıldır yağış miktarlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Meteoroloji kurumlarının verileri, bu yıl Tahran'da mevsim normallerine göre yağışların yaklaşık yüzde 40 daha az olduğunu gösteriyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında neredeyse hiç yağış düşmemesi, barajlardaki rezervlerin azalmasına yol açtı.

Bu durum, sadece yüzey sularında değil, yeraltı su rezervlerinde de ciddi düşüşe yol açtı.

Tahran Eyaleti Su İdaresi, 20 Temmuz'da İran'da son beş yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle Tahran'a su sağlayan barajlardaki rezervlerin son yüz yılın en düşük seviyesine ulaştığının uyarısını yaptı.

Su İdaresi Şirketi Genel Müdürü Muhsin Erdekani de Tahran eyaletindeki yağış miktarının, ortalamaya göre yüzde 48 azaldığını belirterek, "Bu eyalet, beşinci yıldır üst üste kuraklık yaşıyor." dedi.

Erdekani, eyalette ortalama yağış miktarının 280 milimetre olduğunu ancak bu yılki yağışların 149 milimetreye düştüğünü aktardı.

Bu nedenle barajlardaki su miktarının düştüğüne dikkati çeken Erdekani, "Tahran'a sürdürülebilir su temininin en kolay yolu, su tüketimini teknik yöntemlerle yönetmek ve daha da önemlisi abonelerin ve Tahranlı vatandaşların desteğini ve işbirliğini sağlamaktır. Kuraklık ve iklim değişikliği koşullarına uyum sağlamalıyız ve bu uyum, her vatandaşın bir damla suyun israfına karşı duyarlı olmasıyla etkili olacaktır." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, su israfında bulunan aşırı tüketim yapan abonelere karşı yasal işlem başlatacaklarını belirtti.

Birçok bölgede rezervler kırmızı çizginin altına indi

Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Ülke beş yıldan fazla bir süredir kuraklık yaşıyor ve geçen yıla kıyasla yağışta yüzde 31, uzun vadede ise yüzde 44 geride. Ülke önümüzdeki ay içinde Mamlu Barajı'nı kaybedebilir ve sırasıyla Latyan, Lar ve Kerec Emir Barajı hizmet dışı kalabilir." uyarısında bulundu.

Aliabadi, yaptığı son açıklamada da Mazenderan ve Gilan gibi kuzey eyaletleri dışında ülkenin neredeyse tamamının su kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Birçok bölgede rezervler kırmızı çizginin altına indi." dedi.

Şehirde su kullanımına ilişkin önlemler ve tasarruf çağrıları

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 23 Temmuz'da konuyla ilgili açıklamasında, Tahran'daki su sıkıntısının mevcut hızıyla devam etmesi ve çözüm üretilmemesi halinde halka su ulaştırmanın imkansız hale geleceğini belirtti. Pezeşkiyan, "Enerji dengesizliği ciddi aşamada. Tahran'ın gerçekten suyu yok ve eğer böyle devam ederse halka su sağlayamayacağız." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, daha sonra barajlardaki durumu yerinde görmek için 25 Temmuz'da Emir Kebir ve Talekan barajlarını ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, barajlardaki durumunun alarm seviyesine ulaştığını belirtti.

Tahran ve Elburz eyaletlerindeki su krizinin Talikan Barajı'ndan hızla su transferi yapılarak telafi edilmesi için çalışacaklarını aktaran Pezeşkiyan, "Mevcut durum istikrara kavuşana kadar halkımızı mutlaka su tasarrufu yapmaya çağırıyoruz." dedi.

İlk aşamada, şehir şebekesindeki su basıncı keskin bir şekilde düştüğü için Su İdaresi, vatandaşlara bu süreçte her konut birimi için pompa ve su deposu alınması tavsiyesinde bulundu.

Yetkililer, vatandaşlardan acil su tasarrufu çağrısında bulunurken, özellikle büyük şehirlerde su tüketiminin ciddi şekilde gözden geçirilmesi gerektiğine dikkati çekiyor.

Tahran'da su kesintisi söylentileri yaygınlaşırken, birçok kişi evlerinde tavsiye üzerine su depolama sistemlerine yönelmiş durumda. Mahalle bazında suyun tazyikinin azalması ve belirli saatlerde verilmesi gibi önlemler de bazı bölgelerde uygulanmaya başlandı. Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte su tüketiminin de yükselmesi, barajlardaki durumun daha da kötüleşebileceği endişesini doğuruyor.

Tahran'ın en büyük su kaynağındaki doluluk oranı, üçte bire düştü

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Tahran'ın en büyük su kaynağı Emir Kebir Barajını ziyaret ederek barajdaki mevcut duruma ilişkin bilgi aldı, son durumu görüntüledi.

Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinin kuzeyinde yer alan Emir Kebir Barajı'nda yapılan incelemede, kriz çıplak gözle görülebilir hale gelmiş durumda. Baraj çevresinde yapılan çekimlerde, baraj gövdesine yakın noktalarda su seviyesinin gözle görülür biçimde düştüğü tespit edildi. Yetkililerin bildirdiğine göre, barajın doluluk oranı, üçte bire düşmüş durumda.

Yetkililer, Emir Kebir Barajı'nda depolanan su miktarının geçen yıla göre yaklaşık 100 milyon metreküp azaldığını ve bu hızla devam edilirse baraj rezervlerinin ekim ayına kadar tamamen tükenebileceği uyarısında bulundu.