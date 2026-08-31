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Beşiktaş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Beşiktaş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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TEM Otoyolu Levent ayrımında seyir halindeyken elektrik arızası veren otomobilde yangın çıktı. Sürücü İlker Y., aracı emniyet şeridine çekerek kurtuldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü; ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BEŞİKTAŞ'ta seyir halindeyken elektrik arızası veren otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Levent ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, İlker Y. idaresindeki 34 ELF 566 plakalı otomobil, seyir halindeyken elektrik arıza verdi. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü İlker Y. otomobili emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Kısa süre sonra çıkan yangında alevler otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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