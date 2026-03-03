Haberler

Beşiktaş'ta İETT otobüsü servis minibüsü ile çarpıştı; trafik akışı durdu

Güncelleme:
Beşiktaş'ta meydana gelen kaza sonucunda İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, trafik akışı durdu.

BEŞİKTAŞ'ta İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, caddedeki trafik akışı durdu.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Çırağan Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolun kapanması nedeniyle trafik akışı durdu. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

