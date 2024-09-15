Beşiktaş'ta Mevlid-i Nebi Gecesi Programı Düzenlendi

Beşiktaş, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Mevlid-i Nebi Gecesi özel programı düzenlendi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen'in katıldığı programda Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Mevlit Kandili nedeniyle program düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam etti. Ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

Gazze'de yaşananlara dikkat çeken İşliyen, "Allah Resulü'nün ahlakının güzellikleri kitapların satırlarında kaldığı sürece bir anlam ifade etmiyor. Bugün 2 milyarı aşkın İslam aleminin gözlerinin önünde bir yıldan beri sayıları ancak 2 milyonu bulan Gazze'de ya da başka yerlerde; bir avuç mümin tüketilmeye devam ediyorsa, Peygamber (S.A.V)'ın ahlakının güzellikleri yeteri kadar çıkmamış, kitapların satırlarından bizim satırlarımıza, bizim sokaklarımıza, bizim evlerimize, bizim hayatımıza yeteri kadar gelmemiş demektir" şeklinde konuştu.

Hazreti Muhammed'in, kızı eve geldiğinde onu ayakta karşılayarak saygı gösterdiğini hatırlatan ve İslam dininin kız çocuklarına verdiği önemden bahseden İşliyen, "Peygamber efendimizin örnekliğinin yanında küçücük kız çocuklarını, Narin bebeleri toprağa gömen insanların; peygamberin ahlakından nasipdar olduğu söylenebilir mi?" dedi. Program Burhan İşliyen'in konuşmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla son buldu.