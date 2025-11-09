Haberler

Beşiktaş'ta İETT Otobüsü Kaldırıma Çarptı, Şoför Kalp Krizi Geçirdi

Beşiktaş'ta, İETT otobüsünün şoförü kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otobüs kaldırıma çıkarak bir ağaca çarparak durdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, şoför hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi.

Yıldız Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda Beşiktaş yönüne seyir halinde olan 34 HO 2429 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü Mehmet Ç. direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Kontrolden çıkan otobüs kaldırımdaki beton refüjü aşarak bir ağaca çarpıp durdu. Çarpmanın etkisiyle ağaç yerinden söküldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçiren şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otobüsteki yolcular tahliye edildi.

Bölgede trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, otobüsü kaldırmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Savaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazanın şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu olduğunu ve duyar duymaz yardım etmek için olay yerine geldiğini söyledi.

Kazada ölen ya da yaralanan kimse olmadığını ve hastanede şoförü ziyarete gideceğini belirten Savaş, "Biraz ciddiymiş durumu arkadaşın, inşallah önemli bir şey olmamıştır. Çok şükür kaldırımdan geçen yayalara bir şey olmamış. Onun için mutluyuz biraz." dedi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
