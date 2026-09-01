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Beşiktaş'ta Dron Destekli Yaya Geçidi Denetimi

Beşiktaş'ta Dron Destekli Yaya Geçidi Denetimi
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Beşiktaş'ta polis ekipleri, dron destekli yaya geçidi denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada yayaların hareketleri izlenirken, sürücülere yayalara ilk geçiş hakkı vermeleri için dronla anons yapıldı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Vatandaşlar uygulamadan memnun kaldıklarını ifade etti.

BEŞİKTAŞ'ta polis ekipleri tarafından dron destekli 'yaya geçidi' denetimi gerçekleştirildi. Yayaların trafikteki hareketleri izlenirken, kurallara uymaları için dronla uyarı anonsu yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ile sivil trafik polislerince, Beşiktaş Meydanı'ndaki yaya geçidinde denetim noktası oluşturuldu. Ekipler, sürücülerin dikkatini daha üst düzeye çıkarmak amacıyla yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi. Yayaların ise trafikteki hareketleri izlendi. Denetim noktasında drondan yapılan sesli anonslarla yayaların can güvenliği için sürücülerden trafik kurallarına uymaları istendi. Uygulamada polis ekiplerince, sürücülere 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' yazılı bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

'TRAFİK UYGULAMASI ÇOK GÜZEL'

Azerbaycan'dan gelen Ramin Balakiev, "Azerbaycan'dan geldik, ailem de Kırım'dan geldi. Trafik uygulaması çok güzel, bence her yenilik pozitif bir şey. Kontrol ne kadar güçlü olursa, insanlar o kadar onu adet edinirler. Bizde yok ama olsa daha güzel olur" şeklinde konuştu.

'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN CAN SAĞLIĞI'

Denetim hakkında konuşan bir vatandaş, "Vatandaşlık görevimiz olduğunu düşünüyorum, bizim için önemli olan can sağlığı. Trafiğimizi de tehlikeye atmıyoruz, dron da bence gayet iyi olmuş. Sonuçta motorcusu var, kaçıyor polisten. Drondan kaçamaz diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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