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Beşiktaş'ta Denizde Kaybolan Ablanın Kardeşiyle İlgili Şok Gelişme

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Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe C. ile onu kurtarmak için atlayan kardeşi Velat C'nin abla-kardeş oldukları ortaya çıktı. Olay sonrası kaybolan iki kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş'ta, denize düşen bir kadın ile onu kurtarmak için peşinden atlayıp kaybolan erkeğin abla-kardeş oldukları belirlendi.

Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde, 23 Kasım saat 18.06 sıralarında denizde kaybolan iki kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekiplerince olaya ilişkin incelemeler sonucu denize düşen kişilerin kimlikleri belirlendi.

Olayda denize düşen Ayşe C'yi (29) kurtarmak için peşinden suya atlayan Velat C'nin (23) kadının kardeşi olduğu anlaşıldı.

Kendilerinden bir süredir haber alamayan ebeveynlerinin durumu polise bildirmesiyle iki kişinin kimlik bilgilerinin tespit edildiği öğrenildi.

Polisin araştırması sonucu Velat C. ve Ayşe C'nin anne ile babasıyla 15 yıl önce yerleştikleri İspanya'da ikamet ettikleri ve restoran işi yaptıkları belirlendi.

14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen ikilinin 25 Kasım'da ailesiyle İspanya'ya döneceği için Diyarbakır'dan İstanbul'a geldikleri ve Sarıyer'de bir otelde kaldıkları tespit edildi.

Aile, çıkan haberlerin ardından denize düşen kişilerin 2 gündür haber alamadıkları çocukları olabileceğine ilişkin polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

Dalgıç ekipleri, denizde kaybolan abla ve kardeşinin bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

Beşiktaş Bebek sahilinde 23 Kasım Cumartesi yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği sırada denize düşmüş, onu kurtarmak için yanındaki kişi de denize atlamıştı.

İki kişi bir süre sonra gözden kaybolurken, olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dalgıçları sevk edilmişti.

Daha sonra denizde kaybolan Ayşe C. ile Velat C'nin kimlikleri belirlenmiş, iki kişinin abla-kardeş oldukları öğrenilmişti.

Olay anı ise bir teknenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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