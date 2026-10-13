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Beşiktaş'ta basketbol sahasında havai fişek patlatan 4 kişiyi polis yakaladı

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Beşiktaş'ta basketbol sahasında havai fişek patlatan 4 kişiyi polis yakaladı
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Beşiktaş'ta basketbol sahasında havai fişek patlatan 4 kişi, otomobille kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, 'genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme' suçundan emniyete götürüldü.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – BEŞİKTAŞ'ta basketbol sahasında havai fişek patlatan 4 kişi, otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kısa sürede müdahale ederek otomobili durdurdu ardından da şüphelileri yakaladı. Otomobilde yapılan aramanın ardından 4 şüpheli emniyete götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.35 sıralarında Levazım Mahallesi'nde meydana geldi. Basketbol sahasına çok sayıda havai fişek yerleştiren kişiler fişekleri patlatmaya başladı. Art arda patlayan havai fişekler gökyüzünü aydınlatırken çevreyi duman kapladı. Havai fişekleri patlatan şüpheliler daha sonra kırmızı bir otomobile binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı.

BEŞİKTAŞ POLİSİ KISA SÜREDE YAKALADI

Havai fişek patlatıldığını gören Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kısa sürede müdahale ederek 07 CBA 022 plakalı otomobili durdurdu. Polis aracı otomobilin arkasına yanaşırken motosikletli polis ekibi de aracın yanına geldi. Hızla kapıları açan ekipler, araçtakileri yakaladı. Polisler, otomobilin bagajında da arama yaptı.

4 ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan kontrollerde araçta bulunanların Yaşarcan O. (24), Ensar E. (24), Murat S. (29) ve Enes Ü. (27) olduğu belirlendi. Şüpheliler haklarında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme' suçundan işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Yaşarcan O.'nun 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet' suçundan emniyete geliş kaydının bulunduğu da öğrenildi.

OLAY VE MÜDAHALE ANI KAMERADA

Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, basketbol sahasında havai fişeklerin art arda patlatıldığı ve çevreyi dumanın kapladığı anlar görülüyor. Görüntülerin devamında, polis ekiplerinin otomobili durdurarak, araçtakileri indirmesi ve bagajda arama yaptığı anlar da yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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