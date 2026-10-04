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Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda 5 araç zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı

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Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'ndan Dolmabahçe yönüne giden bir otomobilin dönüş için sol şeride yanaşması sırasında başka bir otomobille çarpıştığı kazaya 3 araç daha karıştı. Toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Barbaros Bulvarı'ndan Dolmabahçe yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 NMT 197 plakalı otomobil, dönüş yapmak için sol şeride yanaştığı sırada başka bir otomobille çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen 3 araç da kazaya karıştı.

Toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaynak: AA
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