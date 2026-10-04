Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda 5 araç zincirleme kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı

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Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Barbaros Bulvarı'ndan Dolmabahçe yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 NMT 197 plakalı otomobil, dönüş yapmak için sol şeride yanaştığı sırada başka bir otomobille çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen 3 araç da kazaya karıştı.

Toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaynak: AA