Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin 22 sanığın yargılanmasına devam edildi

Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024'te gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin ölümüne ilişkin aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4'ü tutuklu 16 sanık ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve bir kısım müştekiler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Mahkeme heyeti başkanı, bilirkişi heyetinin raporunu henüz dosyaya sunmadığını bildirdi.

Duruşmada söz verilen müşteki Emine Kayabaş, yargılamada 13. duruşmanın yapıldığını ancak gelişme sağlanamadığını belirterek, davanın hızlandırılmasını istediklerini söyledi.

Kayabaş, ağlayarak verdiği beyanda sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan yargılanmalarının gerektiğini ifade etti.

Müştekilerden Mehmet Çayır, yargılamanın uzun sürmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, bir an evvel kararın çıkmasını ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporun beklenmesine karar veren mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti.

Duruşma, 18 Mayıs'a ertelendi.

Davanın hızla sonuçlanması talebi

Duruşmanın ardından adliyenin önünde basın mensuplarına açıklama yapan bir kısım müştekinin avukatı Ahmet Ergin, adalet arayışında olduklarını, duruşmalarda taleplerde bulunduklarını ancak birçoğunun reddedildiğini söyledi.

Ergin, "olası kastla öldürme" suçundan hüküm kurmayı gerektirecek birçok delilin ortaya çıktığını ifade ederek, 4 aydır bilirkişi raporu beklediklerini, acılı ailelerin adalet arayışının hızla sonuçlanması gerektiğini dile getirdi.

Yangında hayatını kaybeden Özkan Kayabaş'ın eşi Emine Kayabaş, adaletin yerini bulmasını beklediklerini belirterek, "Hani derler ya 'Her geçen gün acılar zamanla azalır.' Bizim acılarımız her geçen gün artıyor. Her birimiz acıyla, özlemle kavrulurken olayın oluş şeklini kabullenemiyoruz. İçimize sindiremiyoruz. Her birimiz çok kötüyüz, günlük hayatımıza devam edemiyoruz." dedi.

Yangında oğlu Binali Çayır'ı kaybeden Rabia Çayır, "Sanıklarla mahkemede yüz yüze gelince neler hissediyorsunuz?" sorusu üzerine, "Çok acı bir şey, Allah düşmanımın başına vermesin." dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Nisan 2024'te saat 12.35 sıralarında "Masquerade" isimli iş yerinde yangın çıktığı, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri çıkardığı, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği anlatılıyor.

Müşteki sanık Ercan Erkan, dumandan etkilenen Usamettin Yıldırım ile Gülden Taşpınar'ın yangında yaralandığı kaydedilen iddianamede, savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı çalışma neticesinde gece kulübü işletmesinin sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ile Mehmet Memduh Ceylan, mesul müdürünün ise İsmet Şen olduğu belirtiliyor.

Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Birleştirilen dosya kapsamında sanıklar Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet, itfaiye çavuşu Fazlı Yavuz, eski İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, eski İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ, eski İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk, belediyede çalışan kamu görevlileri Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ve Uğur Türkyılmaz hakkında ise "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.