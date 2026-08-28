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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 rakipleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi Monako'da yapıldı. Beşiktaş, güçlü rakipleri Bayer Leverkusen, Marsilya, Celtic ve Crystal Palace ile eşleşti. Siyah-beyazlı ekip, 4'ü evinde 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 maç oynayacak. İlk maçlar 16-17 Eylül'de başlayacak, final ise 26 Mayıs 2027'de Frankfurt'ta oynanacak.

(ANKARA) - UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi tamamlandı. Beşiktaş'ın 8 rakibi belli olurken, siyah-beyazlı ekip lig aşamasında Bayer Leverkusen, Marsilya, Celtic ve Crystal Palace gibi güçlü takımlarla karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi Monako'da gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın lig aşamasındaki 8 rakibi belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, 4'ü deplasmanda, 4'ü İstanbul'da olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıkacak.

Katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılan takımların her biri, kura sonucunda dört torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşti. Takımlar lig aşamasında 4'ü iç sahada, 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 maç oynayacak.

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Kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakipleri ve maçların oynanacağı yerler belli oldu. Siyah-beyazlı ekip Bayer Leverkusen ile deplasmanda, Marsilya ile evinde, Celtic ile deplasmanda, Union Saint-Gilloise ile evinde, Omonia ile deplasmanda, Crystal Palace ile evinde, Hoffenheim ile deplasmanda ve Hapoel Beer-Sheva ile evinde karşılaşacak.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk haftası 16-17 Eylül'de başlayacak. İkinci hafta maçları 15 Ekim'de, üçüncü hafta 22 Ekim'de, dördüncü hafta 5 Kasım'da, beşinci hafta 26 Kasım'da ve altıncı hafta 10 Aralık'ta oynanacak. Lig aşamasının 7. haftası 21 Ocak 2027'de, son haftası ise 28 Ocak 2027'de yapılacak.

Organizasyonda play-off turu 18-25 Şubat 2027, son 16 turu 11-18 Mart 2027, çeyrek final karşılaşmaları 8-15 Nisan 2027 ve yarı final maçları 29 Nisan-6 Mayıs 2027 tarihlerinde oynanacak. UEFA Avrupa Ligi finali ise 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılacak.

Kaynak: ANKA
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