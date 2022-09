Beşiktaş Hentbol Takımı'nın hedefi Avrupa kupalarında final oynamak

Beşiktaş Yurtbay Seramik Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Korer Koral, siyah-beyazlı takımla her zaman hayalinin Avrupa kupalarında final oynamak olduğunu belirtti.

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli antrenörü, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, Beşiktaş'ın isminin olduğu her yere damga vuracağını kaydederek, "Beşiktaş ismi varsa orada mutlaka bir mücadele vardır, mücadele ortaya konur, bunun adı şampiyonluk olur ama başarı şampiyonluk mudur? o ayrı bir tartışma." dedi.

Hentbolda Türk oyuncularla başarılı olmak istediğini, alt yapıya çok önem verdiklerini vurgulayan Koral, şöyle devam etti:

"Beşiktaş'ın alt yapısını daha esnek, daha duruma uygun, daha hızlı yukarıya yürüyen bir hale getirmeye çabalıyoruz. Bunun ilk adımlarını geçen sene attık. Bu sene alt yapıdan yetişen daha fazla genç oyuncu takımımızda oynuyor. Gelecek sene bu artarak devam edecek. Alt yapıya 10 yaşında başlayan oyuncularımız, bu yaştan itibaren alt yapıda bütün hızlarıyla çalışıyorlar, alt yapımızı güçlendirdik. Alt yapıda çalışan antrenörlerimiz de hem nitelikli hem yetenekli. Çocukların sadece hentbolcu olmaları açısından değil Türk milletine, vatanına yakışır birer birey olmaları açısından da destekliyoruz, gerekiyorsa kurs veriyoruz, dershaneye gönderiyoruz, okullarını ayarlıyoruz. Eğer onlar hentbolcu olmak istiyorlarsa biz de onlara elimizden gelen desteği gösteriyoruz."

"Beşiktaş her zaman isim olarak da kurum olarak da hentbolda çekici bir lokomotif olacak" diyen Koral, yabancı oyuncu transferini ise çok olağanüstü şartlarda düşündüklerini söyledi.

Avrupa Kupası'nda gösterecekleri performansa göre oyuncu transferlerinin de gündeme geleceğini vurgulayan Koral, "Avrupa Kupası'nda birden bire çok yukarıya gitme ihtimalimiz doğabilir. O zaman Avrupa Kupaları'nda en azından yabancı oyuncuyla desteklersek bakarsınız çeyrek final, yarı final gibi bir ışık ortaya çıkarsa o değerlendirilecek bir durum. Avrupa Kupaları'nda ilk ayağı ekimin sonunda oynayacağız. Büyük ihtimalle bu turu geçeceğiz, ondan sonra çıkan takıma göre bakacağız, nasıl hareket edeceğimizi planlayacağız." şeklinde konuştu.

" Türkiye'de her spora yetecek kadar yetenek var"

Türk çocuklarının da en az Avrupa'dan gelenler kadar başarılı olabileceklerine her zaman inandığını vurgulayan Koral, "Avrupa Kupaları'nda benim hayalim final oynamak, her zaman bütün oyuncularıma 'biz bu işi yaptığımızda final oynayacağız' diyorum. Final oynarsak zaten görevimizi yapmış olacağız. Tabii ki bunun için bir sürü yan şart lazım, hentbol olarak Avrupa'nın neresinde olduğumuzun farkındayız. Türk çocuklarının da iki eli, iki ayağı var, 'neden başaramasınlar'ın peşindeyim. Bunu da ispatlamak bugünden yarına olacak bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Türk çocuklarının hentbolda Avrupa ile yarışır hale gelmesinin doğru bir süreçten sonra meyvelerini vereceğini kaydeden Koral, "Beşiktaş'ın öyle bir gücü var. Türk çocuklarını desteklemeyi hızlandıracak gücü var. Eğer bu yolda ilerlersek Avrupa kupalarında da başarılı olmaya başlayacaktır." dedi.

Hentbolun daha yaygın olmasına yönelik de Koral, hentbolu 10 yaşından itibaren 1978'den beri oynadığını belirterek, şöyle konuştu:

"1993'ten beridir de antrenörlük yapıyorum. Hentbolun her kademesinde oynadım, görev aldım. Hentbol, 1990'ların ortasına kadar basketboldan daha yaygın oynanıyordu. Voleybolcu erkeklerden daha fazla hentbolcu sayısı vardı. Bu tek taraflı bir soru değil. Biz üstümüze düşen görevleri layıkıyla yaparsak, sporcu havuzunu artırırsak, doğru eğitimle doğru oyuncuları ortaya çıkartırsak, federasyonumuz bizi desteklerse, görünürlük açısından, medya ve sosyal medya açısından bunlar gibi buralarda başarılı olursak.. Türkiye'de her yaş grubunda binlerce çocuk var. Türkiye'de her spora yetecek kadar yetenek var, onları ortaya çıkartmaktır önemli olan. Şu anda en başarılı benim gözümde milli takım olarak kadın voleybol takımımızdır. En az onlar kadar başarılı olacak bütün branşlara yetecek oyuncu kapasitemiz var."