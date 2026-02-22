Haberler

Beşiktaş, Göztepe'yi 4-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi 4-0 yenerek puanını 43'e yükseltti. Golleri Wilfred Ndidi, Amir Murillo, Junior Olaitan ve Hyeon-Gyu Oh kaydetti.

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar Göztepe'yi 4-0'lık skorla uğurladı.

Sergen Yalçın ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Wilfred Ndidi, 36. dakikada Amir Murillo, 59. dakikada Junior Olaitan ve 74. dakikada Hyeon-Gyu Oh kaydetti.

Siyah-beyazlı takım, bu skorun ardından puanını 43'e yükseltti. Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılı takım ise 41 puanda kaldı.

Kaynak: ANKA
500

