Beşiktaş, Göztepe'yi 4-0 Mağlup Etti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi 4-0 yenerek puanını 43'e yükseltti. Golleri Wilfred Ndidi, Amir Murillo, Junior Olaitan ve Hyeon-Gyu Oh kaydetti.
Sergen Yalçın ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Wilfred Ndidi, 36. dakikada Amir Murillo, 59. dakikada Junior Olaitan ve 74. dakikada Hyeon-Gyu Oh kaydetti.
Siyah-beyazlı takım, bu skorun ardından puanını 43'e yükseltti. Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılı takım ise 41 puanda kaldı.
Kaynak: ANKA