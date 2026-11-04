Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş Etiler'de toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü, iki kişi kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Etiler'de toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü, iki kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın Etiler Mahallesi'nde toprak kayması sonucu bir binanın istinat duvarı çöktü, binada mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Beşiktaş Belediyesi ailenin barınma ihtiyacını karşılarken Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman bölgede inceleme yaptı.

(İSTANBUL) - Beşiktaş'ın Etiler Mahallesi'nde toprak kayması sonucu bir binanın istinat duvarı çöktü. Binada mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, Beşiktaş Belediyesi ailenin barınma ihtiyacını karşıladı. Bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, "İlgili müdürlüklerimizle sahada, yetkili kurumlarla koordinasyon içinde süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Etiler Mahallesi Yanarsu Sokak'ta meydana gelen toprak kayması sonucu bir binanın istinat duvarı çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda binada mahsur kalan Emre Kunt ve eşi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Beşiktaş Belediyesi, ailenin barınma ihtiyacını karşıladı.

Olayın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Şişman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Etiler Mahallemiz Yanarsu Sokak'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunduk, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Komşularımızın can güvenliğini önceliğimiz olarak görüyor, ilgili müdürlüklerimizle sahada, yetkili kurumlarla koordinasyon içinde süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü! Aldığı tepkiyi dünya konuşuyor

Arda'nın görüntüsü internete bomba gibi düştü
Demokratlardan zafer mesajı: Amerika geri döndü

Tarihe geçmeye hazırlanıyor! İlk mesajı: Amerika geri döndü
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde 'sütyen' krizi

"Sütyen" krizi büyük tartışma yarattı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı

İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Başkan o sözleri duyunca masadan kalktı
Zelenski'den Melania Trump'a sürpriz ödül! Kararnameyi imzaladı

Trump'ın eşine şaşırtan jest! Ülkenin lideri kararnameyi imzaladı
Trump'a seçim darbesi! Kendi otelindeki mesaj dikkat çekti

Dünya bu mesajı konuşuyor! Trump'ın kendi oteline bakın ne yazdılar
Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet

Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti

Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Seçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesaj

Obama seçim sonrası sessizliğini bozdu! Trump'ı kızdıracak mesaj
Uçaktan indi, saniyeler sonra korkunç sonu yaşadı

Polis müdürünün koruması uçaktan iner inmez korkunç sonu yaşadı