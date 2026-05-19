Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 5 zanlı gözaltına alındı
- Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 'rüşvet almak' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 5 şüpheli gözaltına alındı.
- Gözaltına alınanlar arasında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı ve Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi İlker Uluer de bulunuyor.
- Şüphelilerin ikamet ve makam odalarında yapılan aramalarda 90 bin dolar, 5 bin avro ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alındığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
5 ŞÜPHELİNİN İKAMETLERİNDE YAPILAN ARAMADA PARA VE ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU
Açıklamada, soruşturma kapsamında, "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesinin de bulunduğu 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Şüphelilerin ikametlerinde ve makam odalarında gerçekleştirilen aramalarda kullanımlarında bulunan çok sayıda dijital materyale ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konulduğu belirtildi.
ŞÜPHELİLER ARASINDA ESKİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA VAR
Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık, Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer.