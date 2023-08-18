Beşiktaş Belediyesi'nin Halk Market ve Halk Mağaza'sından on binlerce ihtiyaç sahibi yararlandı

Beşiktaş Belediyesi'nin pandemide hayata geçirdiği Halk Market ve Halk Mağaza'dan şimdiye dek on binlerce ihtiyaç sahibi yararlandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Beşiktaş'ta kimse yalnız değil! Zor zamanları birlikte aşıyoruz' dedi.

Beşiktaş Belediyesi'nin pandemide hayata geçirdiği Halk Market ve Halk Mağaza'dan şimdiye dek on binlerce ihtiyaç sahibi yararlandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Beşiktaş'ta kimse yalnız değil! Zor zamanları birlikte aşıyoruz" dedi.

Beşiktaş Belediyesi'nin pandemi döneminde hayata geçirdiği Halk Mağaza ve Halk Market'ten şu ana kadar 30 bin ihtiyaç sahibi yararlandı. 500'ün üzerinde öğrenci hizmet alırken bu süre zarfında 20 binin üzerinde ürün bağışlandı, 3 bin kişi de bağış yaptı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da ihtiyaç sahibi ve bağış yapmak isteyenlere çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ta kimse yalnız değil! Halk Mağaza ve Halk Market'teki ürünleri ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştırıyor, zor zamanları birlikte aşıyoruz. Katkı sunmak ve bağış yapmak isteyen komşularımız 0212 261 81 00 / 0212 236 22 00 numaralarından bizlere ulaşabilir, ihtiyaç sahibi komşularımız ise 444 44 55 numaralı Çözüm Merkezi'mizi arayarak Halk Kart başvurusunda bulunabilir."

Beşiktaş'ta yaşayan ihtiyaç sahiplerinin Halk Kart ile ücret ödemeden aldığı ürünler arasında gıda malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve temizlik ürünleri yer alıyor. Sıfır veya kullanılabilir durumda olan ikinci el beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, mutfak eşyası, ev/iş tekstili, kitap, oyuncak ve giysiler ise yardımseverlerden alınıp Halk Mağaza'dan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.