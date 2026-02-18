Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abiş'in vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş'in annesi Gülhan Abiş'in cenazesi, kalabalık bir topluluk eşliğinde Ulaşlı Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine Kocaeli'nin önde gelen isimleri katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş'in vefat eden annesi Gülhan Abiş'in cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren 81 yaşındaki Abiş'in cenazesi Gölcük ilçesindeki Ulaşlı Camisi'ne getirildi.

Abiş'in cenazesi, kılınan namazın ardından Ulaşlı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdulrauf Ulusoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, bazı ilçe belediye başkanlarıyla vatandaşlar katıldı.

