Berlin eyalet meclisi seçimi öncesi son ankette Sol Parti yüzde 22 ile önde

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Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak Eyalet Meclisi (Abgeordnetenhaus) seçimleri öncesinde açıklanan son ankette Sol Parti (Die Linke) yüzde 22 ile ilk sırada yer alırken, partinin başbakan adayı Elif Eralp de Berlin'in başbakanlık adayları arasında en yüksek desteği aldı.

Kamu yayıncısı ZDF, 14-17 Eylül'de 1611 seçmenin katılımıyla Berlin Eyalet Meclisi seçimine ilişkin anket düzenledi.

Anketten, Sol Partinin yüzde 22, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) yüzde 20, Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin yüzde 18, Yeşillerin yüzde 15 ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) yüzde 12 oy oranına sahip olduğu sonucu çıktı.

Ankette Berlin eyalet başbakan adayları, Sol Parti'den Elif Eralp yüzde 25, CDU'dan Stefan Evers yüzde 24, Yeşiller'den Werner Graf da yüzde 12 destek aldı.

Katılımcıların yüzde 20'si söz konusu üç adaydan hiçbirini tercih etmezken, yüzde 19'u adaylar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını veya kararsız olduğunu belirtti.

Böylece Eralp'in oy oranıyla, hem partisinin oy oranının hem de diğer adayların önüne geçtiği öngörüldü.

Berlin'de konut arzındaki yetersizlik ve kira maliyetlerindeki artış, seçim kampanyasının temel tartışma konuları arasında yer alıyor.

Sol Parti, konut politikası kapsamında kira sınırlamalarının güçlendirilmesi, sosyal konutların artırılması ve tatil amaçlı kiralamalara yönelik kısıtlamalar gibi politikaları savunuyor.

Berlin'de yaklaşık 2,4 milyon seçmen 20 Eylül'de yeni Eyalet Meclisini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Kaynak: AA