Berlin'deki Müslümanlardan Gazze İçin Açık Mektup Çağrısı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Müslümanlar, Gazze'deki insani duruma dikkati çekmek amacıyla Alman hükümetine açık mektup göndermeye hazırlanıyor.

Berlin'de faaliyet gösteren Spandau Yeni Camisi Derneği tarafından düzenlenen kermeste, Gazze halkının yaşadığı insani krize dikkat çekmek ve Alman hükümetinin bu konuda adım atmasını talep etmek amacıyla imza kampanyası başlatıldı.

Toplanan imzalar, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'a hitaben kaleme alınan açık mektupla birlikte iletilecek.

Açık mektupta, cami derneği üyeleri ile vatandaşların Gazze'deki insani durum nedeniyle derin endişe içinde oldukları belirtildi.

Mektupta, "Gazze ve diğer Filistin topraklarında kötüleşen insani felaket durumunu dehşetle takip ediyoruz. Her gün yıkılan evlerin, öldürülen çocukların ve açlıktan hayatını kaybeden insanların görüntülerine tanık oluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Filistin topraklarında yaşayan insanların güvenli ve barış içinde yaşama hakkına sahip olduklarının vurgulandığı mektupta, "Filistin halkının yaşadığı bu durum karşısında kendimizi çaresiz hissediyoruz." denildi.

Mektupta, Gazze'de acilen önlemler alınması çağrısında bulunularak, Alman hükümetinden bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve kesintisiz insani yardımın ulaştırılabilmesi için aktif çaba göstermesi talep edildi.

Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiği vurgulanan mektupta, "Savaş suçlarının ve insanlığa karşı işlenen suçların araştırılmasını destekleyin." ifadesine yer verildi.

Spandau Yeni Camisi Derneği Başkanı Ali Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl düzenledikleri kermeste de Gazze'ye ilişkin bir stant açtıklarını ve yoğun ilgi gördüklerini belirterek, bu yıl bir imza kampanyası başlatmaya karar verdiklerini söyledi. Demir, kampanya kapsamında toplanan imzaların Almanya Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkililerine iletileceğini kaydetti.

İmza kampanyasına yoğun katılım olduğunu aktaran Demir, "İnşallah çok sayıda imza toplarız ve bu da oradaki kardeşlerimizin yarasına bir nebze olsun merhem olur." dedi.

Bu açık mektupla ülkedeki siyasetçilerin konuyla ilgili fikirlerinin biraz da olsa değişmesini ümit ettiklerini belirten Demir, "Çağrımız sadece insani." diye konuştu.

Demir, kampanyaya katılan ve mektuba imza atan herkese teşekkür etti.