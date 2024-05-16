Üye Girişi
Haberler

Berlin'de Nakba Günü Yürüyüşü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinliler, Almanya'nın başkenti Berlin'de Nakba Günü Yürüyüşü gerçekleştirdi. İsrail'in Filistin'i işgalini ve işgalden sonra Filistinlilere yaptığı katliamları, baskıları kınamak isteyen göstericiler, 76'ncı Nakba Günü'nü anmak üzere Berlin'in en işlek bölgelerinden Charlottenburg ilçesinde toplandı.

- Berlin'de "Nakba Günü Yürüyüşü"

BERLİN - İsrail'in kuruluş gününü ve bu günden sonra yaşananları felaket olarak nitelendiren Filistinliler, Almanya'nın başkenti Berlin'de "Nakba Günü Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 14 Mayıs 1948 tarihini takip eden gün olan 15 Mayıs'ı ve ardından yaşananları Nakba Günü, yani "felaket günü" olarak anan Filistinliler, Almanya'nın başkenti Berlin'de Nakba Günü Yürüyüşü gerçekleştirdi.

İsrail'in Filistin'i işgalini ve işgalden sonra Filistinlilere yaptığı katliamları, baskıları kınamak isteyen göstericiler, 76'ncı Nakba Günü'nü anmak üzere Berlin'in en işlek bölgelerinden Charlottenburg ilçesinde toplandı. Bayrakların asılması ve pankartların hazırlanmasından sonra Filistin milli marşı okundu ve yürüyüşe geçildi.

"Alman devletinin İsrail'in uyguladığı soykırıma suç ortaklığını kınıyoruz"

"Ölüler için yaşıyoruz ve yaşayanlar için mücadele ediyoruz" sloganı altında bir araya gelen Filistinliler, "Nakba'nın 76. yılı ve biz hala buradayız; adalet, özgürlük ve geri dönüş talep ediyoruz. Bugüne kadar yerinden edilen ve mülksüzleştirilen 750 bin Filistinlinin, öldürülenlerin ve yok edilen 500 Filistin köyü ve kasabasının yasını tutuyoruz. Gazze'deki etnik temizlik, imha ve soykırımın tanıklarıyız ve Alman devletinin İsrail'in uyguladığı soykırıma suç ortaklığını kınıyoruz. Bu soykırım sırasında alınan tek bir canı bile unutmayacağımızı ilan ediyoruz. Bu Nakba Günü'nde hiçbir yasak, hiçbir zulüm, hiçbir baskı bizi adalet ve özgürlük istemekten alıkoyamaz. Filistin özgürleşene kadar özgür değiliz" ifadelerini kullandı. Filistinliler, ayrıca Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatına son vermesi çağrısında bulundu.

Filistinliler, yürüyüş sırasında "Filistin yok oluyor, suyu ve ekmeği de yok", "Filistin'e özgürlük" ve "İsrail terör devleti" şeklinde sloganlar attı. Yürüyüşe şehirde yaşayan Türkler de katılarak, Filistinlilere destek oldu. Başkentin önemli merkezlerinden Wilmersdorf Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Hallensee'de sona erdi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş boyunca Berlin polisi, yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Filistin Almanya İsrail Berlin İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Bakmadan Geçme

16 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 16 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 16 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 16 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 16 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 16 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Brighton Chelsea maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Chelsea maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United Newcastle maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) M.United Newcastle maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United Newcastle maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! M.United Newcastle maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Brighton Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Brighton Chelsea maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Manchester United Newcastle maçı CANLI izle! 15 Mayıs MANU Newcastle maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Brighton Chelsea maçı CANLI izle! 15 Mayıs Brighton Chelsea maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? VAR kalkıyor mu? Premier Lig'de VAR sistemi kaldırılacak mı?
Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title