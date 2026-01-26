Berlin'de, ABD'nin Minnesota eyaletindeki göçmenlik uygulamaları protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin uygulamaları protesto edildi.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 37 yaşındaki hemşire Alex Jeffrey Pretti'nin ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmesinin ardından Berlin'de bir grup, şehir merkezinde Brandenburg Kapısı önündeki Pariser Meydanı'nda eylem yaptı.

Grup, üzerinde "Yanlış ICE eriyor" ve "ICE'ye hayır" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda ICE'nin uygulamalarına tepki gösterildi.

Olay

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.