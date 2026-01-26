Haberler

Berlin'de, ABD'nin Minnesota eyaletindeki göçmenlik uygulamaları protesto edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Berlin kentinde, ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE ekipleri tarafından gözaltına alınma sırasında vurularak öldürülen hemşire Alex Jeffrey Pretti için protesto düzenlendi. Eylemciler, ICE uygulamalarını eleştirerek dövizler taşıdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin uygulamaları protesto edildi.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 37 yaşındaki hemşire Alex Jeffrey Pretti'nin ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmesinin ardından Berlin'de bir grup, şehir merkezinde Brandenburg Kapısı önündeki Pariser Meydanı'nda eylem yaptı.

Grup, üzerinde "Yanlış ICE eriyor" ve "ICE'ye hayır" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda ICE'nin uygulamalarına tepki gösterildi.

Olay

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu

Ülkedeki felaketi en iyi anlatan görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesinin cenazesinde kardeşini katletti

Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar

Karadenizli'nin inadı inat! Anlaşamayınca caminin yanına cami yaptılar
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum

Sevgilisini nasıl vahşice katlettiğini tek tek anlattı
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti

Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı

İlk golünü bu mesafeden attı
Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız

Suriye Baş Müftüsünden Kürt alimlere çağrı! 'Selahaddin ruhu' vurgusu