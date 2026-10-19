Berlin'de Humboldt Üniversitesi Hukuk Fakültesi binası ışık festivalinde aydınlatıldı

Berlin'de Humboldt Üniversitesi Hukuk Fakültesi binası ışık festivalinde aydınlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya'nın başkenti Berlin, 9-18 Ekim tarihlerinde 2026 Işık Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında Humboldt Üniversitesi Hukuk Fakültesi binası 18 Ekim 2026'da ışıklandırıldı.
BERLİN, 19 Ekim (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de ışık festivali kapsamında ışıklandırılan Humboldt Üniversitesi Hukuk Fakültesi binası, 18 Ekim 2026.
Berlin, 9-18 Ekim tarihlerinde 2026 Işık Festivali'ne ev sahipliği yaptı. (Fotoğraf: Zhang Haofu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua