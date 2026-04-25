Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi: Binlerce Kişi Yürüdü
Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi Filistin'e destek vermek, İsrail'e silah sağlanmasını protesto etmek ve savaş suçlularının yargılanması talebiyle bir yürüyüş düzenledi. Göstericiler Filistin bayrakları taşıyarak çeşitli sloganlar attı ve İran bayraklarıyla ABD-İsrail saldırılarını da protesto etti. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken 3 kişi gözaltına alındı.
Berlin'in Schöneberg semtindeki Innsbrucker Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Filistin'e destek vermek, İsrail'e silah sağlanmasını protesto etmek ve savaş suçu işleyenlerin yargılanması talebiyle Steglitz semtindeki Herrmann-Ehlers-Platz'a kadar yürüdü.
Göstericiler Filistin bayrakları ile üzerinde " ( Almanya Başbakanı Friedrich) Merz, torunlarına acıyorum, senin mirasın yüzünden utanç duyuyorlar", "Soykırımı durdurun", "Hey siyonistler, Almanya sizi seviyor. Gelin ve buraya yerleşin", Filistin'i kurtarın, insanlığı koruyun" ve "9 bin 600 Filistinli esir hepsi serbest bırakılsın" yazan dövizler taşındı.
Eylemde "Siyonizm suçtur", "Filistin'e özgürlük", "İsrail terör ülkesidir", "İsraili boykot et", "Gasbedilmiş topraklarda barış olmaz" ve "İsrail çocukları yakıyor, Almanya destek veriyor" sloganları atıldı.
Bazı göstericiler ise İran bayraklarını taşıyarak ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını protesto etti.
Geniş güvenlik önlemleri alan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.