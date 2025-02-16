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Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi
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Berlin'de düzenlenen gösteride yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti. Gösteride, Almanya'nın İsrail'e silah tedarik etmesi eleştirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

İsrail ve Filistin'de "adil bir barış" sloganıyla çok sayıda sivil toplum kuruluşunun Başbakanlık binası önünde düzenlediği gösteride yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti.

Göstericiler, Filistin bayrakları ile "Gazze'de soykırımı durdurun", "Gazze'de uluslararası insancıl hukuka saygı gösterin", "Trump planına hayır", "Çocukları koruyun, savaşı değil", "Zorla yerlerinden edilmeye hayır" ve "Gazze'den elinizi çekin" yazan döviz ve pankartları taşıdı.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasına tepki gösterdi.

Gösteriye katılan Barenboim-Said Akademisinden ünlü keman sanatçısı Prof. Dr. Michael Barenboim, burada yaptığı konuşmada, Almanya'nın İsrail'e silah tedarik etmesini eleştirerek "Almanya, Filistin halkının yok edilmesini destekliyor. (Almanya) İsrail'e silah tedarik ettiğinde, bunların nasıl kullanılacağını bilerek bundan başka bir şey yapmıyor." dedi.

Barenboim, İsrail'in Gazze'yi cehenneme çevirdiğine işaret ederek "( İsrail ) Sağlık sektörünü, tarım sektörünü, eğitim sektörünü ve çok daha fazlasını bombalayarak yerle bir etti·. Neredeyse tüm nüfusu zorla evlerinden sürdü ve bu evlerin çoğunu yıktı. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce insanı öldürdü ve hayatta kalanların geçim kaynaklarını elinden aldı. Kısacası Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes sağlanmasının Filistinlilerin sistematik olarak haklarından mahrum bırakılmayacağı, yerlerinden edilmeyeceği ve öldürülmeyeceği anlamına gelmediğini ifade eden Barenboim, Batı Şeria'da da hastanelere saldırıldığını, evlerin yıkıldığını ve çocukların öldürüldüğünü belirtti.

"Almanya'da daha ne kadar görmezden geleceğiz. Bu suç ortaklığı politikasının sadece devam etmesine değil, aynı zamanda bu ülkedeki çoğu politikacı tarafından insanı korkutabilecek bir hararetle savunulmasına nasıl izin verebiliyoruz?" diyen Barenboim, bunun tarihi sorumlulukla hiçbir ilgisi olmadığını kaydetti.

Barenboim, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni hatırlatarak "Bu, bizi Filistin'deki gibi suçları mümkün olduğunca önlemekle yükümlü kılıyor. Bu, bir görevdir." diye konuştu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösterinin yakınında İsrail yanlısı bir grup, İsrail bayraklarını açarak yürüyüşü provoke etmeye çalıştı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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