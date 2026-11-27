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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçileri, ABD merkezli e-ticaret ve teknoloji şirketi Amazon'un İsrail ordusuyla yürüttüğü teknolojik ve lojistik işbirliklerine tepki göstermek amacıyla şirketin Tegel bölgesindeki dağıtım deposu önünde protesto gösterisi yaptı.

Beyaz tulumlar giyerek depo girişini kapatan eylemciler, Amazon'un İsrail ordusuyla yürüttüğü teknolojik ve lojistik işbirliklerine tepki gösterdi, şirketin İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ortak olduğunu belirtti.

Eylemciler, İsrail hükümeti ve ordusuyla yapılan tüm anlaşmaların derhal sonlandırılması çağrısında bulundu.

Protestoya katılan aktivist Yasemin Acar, gösteri sırasında yaptığı açıklamada, depo kapılarını kilitlediklerini belirterek, "Amazon'suz bu soykırım Gazze'de olamazdı. Amazon, İsrail'e teknolojisini veriyor ve bu teknoloji çocukları, anneleri, babaları yerle bir ediyor. Biz buna 'hayır' diyoruz, 'susmayacağız' diyoruz ve direnişe devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Diğer aktivistler de Almanca ve İngilizce yaptıkları açıklamalarda, Amazon'un tarafsız bir teknoloji sağlayıcısı olmadığını, şirketin hem askeri gözetim sistemlerine destek verdiğini hem de kötü çalışma koşulları ve çevreye zarar veren veri merkezleriyle küresel ölçekte sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Gösteride İngilizce açıklama yapan bir aktivist ise Amazon'un tarafsız bir teknoloji sağlayıcısı olmadığını, gözetim, baskı ve savaş altyapısının kurumsal bir aktörü haline geldiğini söyledi.

Teknoloji devlerinin yıkım, parçalanan aileler ve sivillerin öldürülmesi üzerinden kar elde ettiğini savunan aktivist, şunları kaydetti:

"Teknoloji, bir kontrol ve ölüm silahına dönüştürülüyor. Amazon gibi teknoloji oligarkları bundan kar sağlıyor. Şirket gücü, kitlesel gözetim ve askeri faaliyetler arasındaki büyüyen ittifakı kabul etmeyi reddediyoruz. Soykırımdan kar elde edilmesine izin yok, her zamanki gibi iş yapmaya devam etmek yok. Amazon soruşturulsun, şirket gücü hesap versin."

Kaynak: AA