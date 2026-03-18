Berlin'de Çanakkale Zaferi Anma Etkinliği

Almanya'nın başkenti Berlin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ve Berlin Başkonsolosu Okan İlker Şanlı'nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik, şehitlerin anısına saygı duruşuyla başladı ve İstiklal Marşı ile Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

Büyükelçi Turan, burada yaptığı konuşmada Çanakkale Zaferi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu öncesinde gerçekleşen büyük bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, "Bizler burada, gençlerimize bu şanlı tarihi unutturmamaya çalışıyoruz." dedi.

Çanakkale Savaşları'nın seyrine de değinen Turan, "Bu mücadele, şanlı Türk tarihinin en büyük mücadelelerinden biridir. Deniz savaşı olarak başlayıp sonra kara savaşına evrilmiştir. Tarihin gördüğü en büyük ve en modern donanma ve ordular Çanakkale'de toplandı, yüce Türk ordusu tarafından bozguna uğratılıp geri çekildiler." ifadelerini kullandı.

O dönemde Anadolu topraklarında 13 milyon insanın yaşadığını hatırlatan Turan, bu rakamın savaşın büyüklüğünü ve önemini anlamak için yeterli olduğunu söyledi.

Denizcilik geleneğinden örnek vererek Çanakkale'nin sembol anlamını vurgulayan Turan, "Denizciler bilir, gemilerde jurnaller olur. Seyir halindeyken gidilecek rotalar ve önemli seyir bilgileri bu jurnallere yazılır, rota boyunca sürekli yenilenir. Ancak gemiler Çanakkale'ye geldiğinde, o jurnallere bir şey yazılmaz. Çanakkale'de saygıyla durulur ve sadece bir not düşülür, çünkü Çanakkale geçilmezdir." ifadelerini kullandı.

Modern silahlarla donatılmış ordulara karşı verilen insanüstü bir mücadele

Başkonsolos Şanlı da Çanakkale Savaşı'nın Türk tarihindeki müstesna yerini vurgulayarak, "Çanakkale Savaşı hedefleri, sonuçları, cereyan ediş biçimi, savaş taktiğinin yoğunluğu ve beraberinde getirdiği insani trajediyle yalnızca Türk tarihinin değil, modern zamanların en önemli olaylarından biridir." dedi.

Şanlı, Çanakkale'de dönemin en modern silahlarıyla donatılmış ordularına karşı, yokluk ve imkansızlıklar içinde verilen insanüstü bir mücadele olduğunu kaydetti.

Berlin'de görev yapan Deniz Ataşesi Kurmay Albay Görkem Uçlu da tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen kazanılan bu zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Uçlu, Türkiye'nin ulaştığı bugünkü seviyenin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin eseri olduğunu kaydetti.

Türk vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk bayrağının şanını canından üstün tutan aziz şehitleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anan Uçlu, onların kutsal emaneti olan Türk vatanın ilelebet hür kalacağını vurguladı.

Uçlu, "Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkaleler sonsuza dek geçilemeyecek gök kubbeden ay yıldızlı al bayrak hiç inmeyecek. Dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.