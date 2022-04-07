Berlin Büyükelçisi Başar Şen, Almanya'daki Türk toplumu temsilcilerine iftar verdi

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya'daki Türk toplumu temsilcilerine iftar verdi.

İftarda konuşan Şen, Türkiye ve Almanya'nın Avrupa'da barış hedefi doğrultusunda yakın eşgüdüm içerisinde hareket ettiğini anlattı.

Ukrayna'daki savaşa değinen Şen, Türkiye ve Almanya'nın, Avrupa'nın geçmekte olduğu bu zor dönemde, sorumlu birer müttefik olarak, ortak kaygılarla, Avrupa'da barış hedefi doğrultusunda yakın eşgüdüm içerisinde hareket ettiğini kaydetti.

"Yaşanan savaş tüm insanlığın şahit olduğu vahşet görüntülerinin Avrupa'da güvenliğin, huzurun, esenliğin garanti olmadığını ve bunların muhafazası ve geliştirilmesi için birlikte çaba gösterilmesi gerektiğini bir kez daha acı bir şekilde gözler önüne sermiştir." diyen Şen, nüfusu 3 milyonu aşan Almanya Türk toplumunun iki ülkeyi birbirine bağlayan en önemli beşeri bağ olduğunu söyledi.

Şen, Almanya'daki Türklerin, Türkiye ve Almanya arasındaki köklü dostluk ve ortaklık ilişkilerinin en güçlü öğesi olduğunu vurguladı.

İslam karşıtlığı ve ayrımcılık

Büyükelçi Şen, son 60 yılda Almanya'nın, başta Türkler olmak üzere, birçok göçmen kökenli insanın yuvası olduğunu ve yıllar içerisinde çeşitlilik temelli bir topluma doğru yol aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu süreçte, göç eden kişiler yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve ayrımcılık gibi önemli zorluklarla karşılaşmışlardır. Bu zorluklar maalesef halen devam etmektedir. Bununla birlikte, başta Türkler olmak üzere göçmen kökenliler aradan geçen bu sürede Alman toplumuna başarılı bir şekilde uyum sağlamışlar ve Almanya'nın ekonomik gelişimine ve çok kültürlülüğüne değerli katkılarda bulunmuşlardır."

Halle ve Hanau'daki ırkçı saldırıların ardından Alman hükümetinin aldığı tedbirleri ve açıklanan Aşırı Sağcılığa Karşı Eylem Planını hatırlatan Şen, bunların etkin bir şekilde uygulanmasının önem taşıdığını vurguladı.

"Alman aileleri davet edin"

Ramazan dolayısıyla Türk toplumundan bir ricası olduğunu ifade eden Şen, "Ramazan ayı bitmeden iftarlardan en az birine, bildiğiniz, tanıdığınız, komşunuz olabilir, bir Alman aileyi davet edin. Onlara ramazanı, orucu, iftarı anlatın, ekmeğinizi onlarla bölüşün." dedi.

İftara etkinliğine Alman parlamentosu milletvekilleri Nils Schmid, Gülistan Yüksel, Nezahat Baradari, Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Sinan Selen ile bir çok ülkenin büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı.