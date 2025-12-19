BM Genel Kurulu, Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Salih'i BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak atadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) başkan olarak atadı.

BM'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan duyuruda, Berhem Salih'in BM Genel Kurulu tarafından 1 Ocak 2026'dan itibaren beş yıllık bir dönem için BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak görev yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Salih, yaklaşık 10 yıldır bu görevi yürüten ve bu ayın sonunda ayrılacak olan Filippo Grandi'den boşalan koltuğu devralacak.

Söz konusu kuruma beş yıllık bir dönemde görev yapacak olan 65 yaşındaki Salih, ikinci bir dönem için de aday olma seçeneğine sahip olacak.

Harvard Üniversitesi Belfer Merkezi'nde Kıdemli Araştırmacı (2024–2025) olarak görev alan Salih, en az 75 yıl sonra bu görevi üstlenecek Orta Doğu'dan ilk yönetici olacak.

Irak'ta 2018'den 2022 arasında Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Salih, daha önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkanlığını yapmış ve Irak'taki Amerikan Üniversitesi'nin kuruculuğunu üstlenmiştir.

Salih, Liverpool Üniversitesi'nden İstatistik ve Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları alanında doktora ve Cardiff Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisliği alanında lisans derecesine sahiptir.