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Bergama Orman İşletme Müdürü ve personeli yangın müdahalesinde yaralandı

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İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden pikapın devrilmesi sonucu Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangınına müdahale eden pikabın devrilmesi sonucu Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz yaralandı.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikap, dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahalenin sürdüğü Çobanlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Pikapta bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz, müdürlük çalışanlarının çabalarıyla çıkarılarak ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane Başhekimi Uzman Doktor Osman Himmetoğlu, gazetecilere, göğüs kafesinde kırıklar olan ve iç kanaması bulunan Dönertaş'ın ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini, Özgür Dilsiz'in ise vücudunda kırıklarının bulunduğu dile getirdi.

Öte yandan Kaymakam Avni Oral ve Belediye Başkanı Tanju Çelik da hastaneye gelerek yaralıların durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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