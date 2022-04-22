Bergama Millet Bahçesi'nin ihalesi 10 Haziran'da yeniden yapılıyor

BERGAMA, İZMİR (Bültenler) - Başkan Koştu, "Söz verdiğimiz gibi Millet Bahçesi'ni kadim Şehrimiz Bergama'mıza kazandıracağız. Önümüze engel koymaya çalışanların bu hevesi kursağında kalacak" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "İHALEMİZİN TARİHİ BELLİ OLDU. 10 HAZİRAN'DA MİLLET BAHÇEMİZ YENİDEN İHALE EDİLİYOR"

Bergama şehir merkezinde kalan ve işlevselliğini yitiren 14 Eylül Stadyumu yerine, UNESCO Mirası Bergama'ya yakışır bir kent meydanı yapacağının sözünü Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde veren Belediye Başkanı Hakan Koştu, göreve geldiği ilk günden itibaren bu projenin gerçekleşmesi için Bergama- Ankara arasında mekik dokudu.

Gelmiş geçmiş tüm belediye başkanlarının da hayali olan bu proje için büyük uğraş veren Başkan Koştu, belediye bütçesinden tek bir kuruş çıkmadan ilk önce 14 Eylül Stadyumu'nun bulunduğu ve bugün itibariyle yaklaşık 100 milyon lira değerindeki arsayı belediyeye kazandırdı. Daha sonra bu arsa üzerine Çamlı Park ile birlikte 57 bin metrekare alana devasa büyüklükteki Millet Bahçesi Projesi'ni yine belediye bütçesine yük olmadan TOKİ aracılığıyla, 11 Ağustos 2021 yılı rakamları ile yaklaşık 80 milyon liraya ihale ettirdi. Millet Bahçesi'ni Bergama'ya kazandırmak için çaba harcadı. Bu zorlu süreçlerin ardından ihalesi yapılan Millet Bahçesi'nin yapımı başlayacakken siyasi saiklerle hareket edenlerin esnafa açtırdığı davalar nedeniyle inşasına başlanılamadı. Ardından fiyat artışları nedeniyle işi alan firma sözleşmesini feshetti.

BAŞKAN KOŞTU; "YILMADAN ÇALIŞTIK, YENİDEN İHALE TARİHİ ALDIK"

Tüm bu süreçlerin Bergama'ya zaman kaybettirdiğine işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bizim Bergama'ya hizmet etmemizi önlemeye çalışanlar, bizi yolumuzdan döndüremezler ve döndüremediler. Bu şehre hizmet edilmesini geciktirerek 'İhanet' ettiler. Bu uğurda esnafımızı bile kullanmaktan geri durmadılar. Ama uğraşları nafile, biz Egemizin incisi İzmir'imizin, ilk Millet Bahçesi'ni Bergama'mızda kazandıracağız. Kentleri kent yapan meydanlardır. Bu bilinçle hareket edip, gençlerimize ve hemşehrilerimize yakışan sosyal yaşam alanını UNESCO Mirası Bergama'mıza kazandıracağız" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "BİZE DESTEK OLAN DEVLET BÜYÜKLERİMİZE, HEMŞEHRİLERİME TEŞEKKÜRLER"

Bergama'ya yapılacak olan Millet Bahçesi için bu zorlu ve engelli yolda desteğini esirgemeyen herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kapısını her çaldığımızda bizi eli boş döndürmeyen Genel Başkan Yardımcımız İzmir Milletvekilimiz Sayın Hamza Dağ'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, İzmir Milletvekilimiz Sayın Necip Nasır başta olmak üzere tüm bölge milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli'ye, bakanlık ve belediyemiz bürokratlarına, Cumhur İttifakı Belediyemiz Meclis Üyeleri'ne, Ak Parti İlçe Başkanımız Sayın Sebahattin Güzel'e, emeğini ve desteğini bizden esirgemeyen herkese, bu zorlu süreçte yanımızda olmaya devam eden hemşehrilerimin hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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