İzmir'de tartıştığı eniştesini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde bayram ziyareti sırasında tartıştığı eniştesini bıçakla öldüren O.S. adlı şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayda enişte Cemal Dinç olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün Bölcek Mahallesi'ndeki evde bir araya gelen O.S (23) ve aralarında husumet bulunan eniştesi Cemal Dinç (56) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda alkollü olduğu belirtilen O.S. eniştesi Dinç'i bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dinç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlı suç aleti bıçakla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
