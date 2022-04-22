Bergama'da amfora üretim yeri keşfedildi

BERGAMA, İZMİR (DHA) - İZMİR'de Bergama Antik Kenti yakın çevresinde yürütülen yüzey araştırmaları sırasında, Roma'dan Geç Antik döneme kadar kullanılmış amfora üretim yeri keşfedildi. Bergama Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Güler Ateş, bölgede keşfedilen buluntuların geçmiş dönem üretim teknikleri, ekonomik ve ekolojik ilişkiler hakkında bilgi verdiğini belirtti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bergama Antik Kenti'nde Kazı Başkanı Prof. Dr. Felix Pirson, Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Güler Ateş ve ekibince yürütülen çalışmalar kapsamında; yüzey araştırmaları sırasında Bakırçay Ovası'nın batısında, Pergamon (Bergama) ve liman kentleri Elaia ile Pitane (Çandarlı) arasında amfora üretim yeri keşfedildi. Roma'dan Geç Antik döneme kadar kullanılmış olduğu belirlenen üretim yerinde seramik ve çömlek buluntularına ulaşıldı.

Amfora üretim alanının araştırılmasının çok önemli olduğunu aktaran Doç. Dr. Ateş, "Bu komplekste üretilen tarımsal ürünler ve seramiklerin bir kısmı muhakkak ki çiftlik sahipleri tarafından tüketildi ya da kullanıldı. Ancak jeofizik ölçümlerin tespit ettiği 10 anomaliden yola çıkarak en azından bu kadar sayıda çömlekçi fırınının olduğunu varsayarsak ihtiyaçlarından daha fazlasının üretilmiş olduğu akla yakın bir senaryodur. Bu düşüncenin doğrulanması için sazlık amforalarına ait parçaların Bergama bölgesinde, başka yerlerde de bulunup bulunmadığına bakmamız gerekmektedir" dedi.