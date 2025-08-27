Berdan Barajı'nda Boğulma Tehlikesi: İki Kardeşten Biri Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Berdan Baraj Gölü'nde boğulan kardeşi Serdar Şirin'i (8) kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren Mevlüt Can Şirin (10) de tedavi gördüğü hastanede 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 12 Ağustos'ta Berdan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Ailesiyle göl kıyısına giden Serdar Şirin, serinlemek için suya girdi. Gölde kardeşi Serdar'ın çırpındığını gören Mevlüt Can Şirin, suya atladı. İki çocuğun da suda batıp, çıkarak çırpındığını gören vatandaşlar, Şirin kardeşleri gölden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla 2 kardeş, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serdar Şirin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bilinci kapalı olan ağabey Mevlüt Can Şirin ise ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Mevlüt Can Şirin de 15 gün sonra hayatını kaybetti. Morga konulan Mevlüt Can Şirin'in cenazesinin, Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi.