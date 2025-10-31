Berber Dükkanında Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü

ANKARA'da Yakup Bolat (29), konuşmak için berber dükkanında buluştuğu husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'ndeki Bağlum Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Yakup Polat, konuşmak için berberde buluştuğu ismi öğrenilemeyen husumetlisi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Yakup Polat, berber dükkanının önünde tabancayla vuruldu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Polat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Şüpheli kaçarken, esnaf Erol Aksoy, "Ben burada dükkanda oturuyordum. 2-3 el silah sesi duydum. Masadan ayağa kalktım, sola doğru baktım, orada yerde biri yatıyordu. Sonra şahıs 2-3 el daha ateş etti, ardından yukarı doğru koşarak gitti. Bunlar kuaförden çıkmışlar, oradan çıkınca da biri, kaldırımda diğerine sıkıyor. Sonra polisler geldi, ambulans geldi, yaralıyı ambulansla alıp götürdüler. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz" dedi.