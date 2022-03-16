"Berat Kandili Kurtuluş, Bağışlanma Ve Arınmadır"

ÇINAR, DİYARBAKIR (Bültenler) - Mesajında Berat Kandilinin tefekkür, tezekkür ve yenilenme olduğunu ifade eden Başkan Çınar, "Allah'ın rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği Ramazan ayının müjdecisi mübarek Berat Kandili'ne erişmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kâinata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür.

Bu mübarek gecelerin ülkemizde kardeşlik ve hoşgörü ortamının gelişmesine, güçlenmesine vesile olması en büyük temennimizdir. Manevi duyguların kuvvetlendiği, sevgi, kardeşlik ve barış duygularının da içten hissedilerek yaşandığı müstesna gecelerimizden Berat Kandili'ni vesile bilerek, kırgınlıklara son vererek insanların mutluluğu, selameti ve huzuru için dua etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Malatya'lı hemşerilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam âleminin Berat Kandil'ini tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

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