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Berat Kandili idrak edildi

AA - Ayhan İşcen - Güncel
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Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

ŞANLIURFA (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Malatya

Malatya'da, Berat Kandili dolayısıyla kent sakinleri camilerde düzenlenen programlara katıldı.

Kernek Karagözlülüler Camisi'ndeki programda vatandaşlar Kur'an- Kerim tilaveti ile okunan mevlidi dinledi. Mevlidin ardından dua eden vatandaşlar daha sonra namaza durdu.

Berat Kandili idrak edildi

Berat Kandili idrak edildi

Berat Kandili idrak edildi

AA / Ayhan İşcen - Güncel

Berat Kandili, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Güncel, Haberler

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