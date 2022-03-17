Berat Kandili idrak edildi

ŞANLIURFA (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Malatya

Malatya'da, Berat Kandili dolayısıyla kent sakinleri camilerde düzenlenen programlara katıldı.

Kernek Karagözlülüler Camisi'ndeki programda vatandaşlar Kur'an- Kerim tilaveti ile okunan mevlidi dinledi. Mevlidin ardından dua eden vatandaşlar daha sonra namaza durdu.