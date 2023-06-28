Benzin istasyonu girişinde motosiklet ve otomobil böyle çarpıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde benzin istasyonu girişinde otomobil ve motosiklet çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Motosikletteki 2 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı kaza, saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, Körfez Mahallesi D-130 Kara Yolu Caddesi'nde bulunan benzin istasyonunun girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AHC 036 plakalı motosiklet ile 41 AL 919 plakalı Volkswagen marka otomobil, benzin istasyonunun girişinde çarpıştı. Çarpışma neticesinde motosikletteki yere düştü. Kazayı fark eden otomobil sürücüsü ve çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Motosikletteki iki genç, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir maksadıyla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anları, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobil ve motosikletin çarpışma anı ve motosikletin devrilmesiyle sürücüsünün yere düşme anları görüldü.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.