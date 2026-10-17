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Bengü, Diyarbakır'daki Kültür Yolu Festivali'nde Nevruz Park'ta sahne aldı

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Bengü, Diyarbakır'daki Kültür Yolu Festivali'nde Nevruz Park'ta sahne aldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Bengü, dün akşam Nevruz Park'ta sahne aldı. Sanatçı "Heyecan", "Saat 3" ve "Yaralı" gibi şarkılarını seslendirirken parkı dolduran müzikseverler konsere eşlik etti.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Bengü sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, sanatçı Bengü Nevruz Park'ta dün akşam müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.

Bengü, "Heyecan", "Saat 3" ve "Yaralı" gibi sevilen şarkılarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Nevruz Park'ı dolduran müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek konser coşkusuna ortak oldu.

Kaynak: AA
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