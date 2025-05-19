Belgrad'daki Çocuk Fuarı'nda Türkiye Maarif Vakfı'nın Katkısı

Belgrad'daki Çocuk Fuarı'nda Türkiye Maarif Vakfı'nın Katkısı
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Çocuk Fuarı'nda Türkiye Maarif Vakfı stant açarak çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirdi. Fuar, 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı ve eğitim köprüleri kurma hedefiyle düzenlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Çocuk Fuarı'nda, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sırbistan Temsilciliği de stant açtı.

Belgrad'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen Çocuk Fuarı'nın ana sponsorlarından biri olan TMV'nin standında çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı.

Çocuklar için programların yapıldığı ve 50 binden fazla kişinin ziyaret ettiği fuarda, sahne gösterileri, atölye çalışmaları ve interaktif eğitim aktiviteleri gerçekleştirildi.

Fuara, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı ve TMV Sırbistan Ülke Temsilcisi Abdullah Gülçimen'in yanı sıra Sırbistan'da eğitim gören Türk öğrenciler de katıldı.

Gülçimen, yaptığı açıklamada, 3 şehirde 600'den fazla öğrencisi bulunan Maarif Okullarının, bulunduğu kentlere değer katmasını ve kültür köprüleri kurmasını hedeflediklerini söyledi.

Ev sahibi ülkenin çocuklarıyla samimi bağlar oluşturmak istediklerini aktaran Gülçimen, "Belgrad'daki bu büyük buluşmada çocukların gözlerindeki heyecan ve ailelerin teveccühü ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bize bir kez daha gösterdi." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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