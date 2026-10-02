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Belgrad'da Türk Film Günleri başladı, açılışta 'Kanto' gösterildi

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen Türk Film Günleri etkinliği başladı. Açılışta Ensar Altay'ın yönettiği 'Kanto' filmi gösterildi; Büyükelçi İlhan Saygılı, Türk sinemasını tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Türk Film Günleri" etkinliği başladı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinin himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Belgrad Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle düzenlenen "Türk Film Günleri" etkinliğinin açılışında, aile sevgisi ile kişisel fedakarlıklar arasındaki hassas dengeyi kurmak zorunda kalan genç bir kadının hikayesini konu alan ve Ensar Altay'ın yönettiği "Kanto" filmi gösterildi.

Halkbank Sırbistan Genel Müdürlüğünün de destek verdiği film günleri etkinliğine, çok sayıda sinemasever katıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türk dizi sektörünün yurt dışına çok fazla yapım ihraç ettiğini söyledi.

Çağdaş Türk sinemasının kalitesini ve çeşitliliğini Sırbistanlı izleyecilere daha yakından tanıtmak istediklerini aktaran Saygılı, "Türk sinemasını tanıtmayı amaçlıyoruz." dedi.

4 Ekim'de sona erecek etkinlik kapsamında, Yüksel Aksu'nun yönettiği "Bak Postacı Geliyor", Pınar Yorgancıoğlu'nun yönettiği "Karanlıkta Islık Çalanlar" ve Tun Davut'un yönettiği "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filmleri de gösterilecek.

Etkinlik kapsamında gösterimi yapılacak filmlerin yönetmenleri, söyleşi gerçekleştirecek.

Kaynak: AA
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