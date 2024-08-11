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Belgrad'da binlerce gösterici lityum madeni çıkarma projesini protesto etti

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da binlerce gösterici, lityum madeni çıkarma projesini protesto etti. Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından düzenlenen gösteriye çevreci aktivistler ve muhalifler de destek verdi. Göstericiler, sağlıklı bir çevre hakkı talepleriyle dövizler açarak tren istasyonlarına girdi ve şehirdeki bazı yolları kapattı. Sırbistan İçişleri Bakanlığı, göstericiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplanan binlerce gösterici, lityum madeni çıkarma projesini protesto etti.

Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı tarafından (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı düzenlenen gösteri, Belgrad'daki Terazije Meydanı'nda yapıldı.

Binlerce çevreci aktivistin katıldığı gösteriye muhalifler de destek verdi.

Göstericiler, "Sağlıklı bir çevre hakkı", "Kazmayacaksın" ve "Rio Tinto'ya karşı" yazılı dövizler açtı.

Göstericiler tren istasyonlarına girdi

Terazije Meydanı'nda yapılan açıklamaların ardından Gezala Köprüsü'ne yürüyen göstericiler, burada ikiye ayrılarak, kentteki iki tren istasyonuna girdi. Tren rayları üzerinde toplanan eylemciler buradaki trafiğe engel oldu.

Göstericiler ayrıca şehirdeki bazı yollarını da kapatarak, trafik akışını engelledi.

Öte yandan, eylemcilerin geceyi tren istasyonu ve şehrin diğer bölgelerinde geçireceği ve gösterilerine sabah saatlerinde devam edeceği belirtildi.

Sırbistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, gösteriye 20 binden fazla kişinin katıldığına işaret edilerek, tren istasyonlarına giren göstericiler hakkında, "kamu düzeni ve huzurunu ihlal ettikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Açıklamada, "Göstericiler, kamu düzenini bozarak uluslararası trafiği bloke etti ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye attı." ifadelerine yer verildi.

Loznica'daki lityum madeni rezervlerini 2004'te keşfedildi

Bu arada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Temmuz'da Belgrad'da, ham madde, elektrikli araçlar ve elektrikli araçların batarya üretimi konusunda stratejik mutabakat zaptı anlaşması imzalamıştı.

Vucic, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, dünyadaki en iyi uzmanların görüşleri alınmadan herhangi bir lityum çıkarma işlemi yapmayacaklarını belirtmişti.

Sırbistan'da halk, söz konusu projeyi protesto etmek için uzun yıllardır belirli aralıklarla gösteriler düzenliyor.

Rio Tinto, Loznica'daki lityum madeni rezervlerini 2004'te keşfetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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