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Belen ilçesinde hükümet konağı için temel atma töreni düzenlendi

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Hatay'ın Belen ilçesinde yapılacak hükümet konağı için temel atma töreni düzenlendi. Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, projenin tamamlanmasıyla vatandaşlara güzel ortamda kamu hizmeti sunulacağını belirtti. Törene, Belen Belediye Başkan Vekili İsmail Kahraman, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever ve İlçe Müftüsü Hamza Köse katıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde yapılacak hükümet konağı için temel atma töreni düzenlendi.

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, Halilbey Mahallesi'ndeki törende, projenin tamamlanmasıyla vatandaşlara güzel ortamda kamu hizmeti sunulacağını söyledi.

Dua edilmesinin ardından binanın temeli atıldı.

Törene, Belen Belediye Başkan Vekili İsmail Kahraman, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever ve İlçe Müftüsü Hamza Köse katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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