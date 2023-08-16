Belen'de uzun süre park eden sürücülere uyarı

Hatay'ın Belen ilçesinde, araçlarını uzun süre park ederek trafik yoğunluğu oluşturan sürücüler uyarıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolu güzergahındaki ilçe merkezinde denetim yaptı. Araçlarını 15 dakikadan fazla park eden sürücüleri uyaran ekipler, esnafla da görüştü. Denetime katılan Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Hatay Valiliğince alınan karar gereği ilçe merkezinde 15 dakikadan uzun araç park edilmesine izin verilmeyeceğini söyledi. Yılmaz, trafiğin rahatlatılmasının amaçlandığını belirterek, 'İlçe merkezimizde ikinci parklara izin vermeyeceğiz, birinci parklar da 15 dakikadan fazla olmayacak. Bunu yaptığımız takdirde trafik yoğunluğunu hafifletebiliriz.' Trafik ışıklarının süresinde de düzenleme yapıldığını dile getiren Kaymakam Yılmaz, esnaf ve sürücülerden kurallara uymalarını istedi.