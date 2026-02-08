Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e sosyal medyadan hakaret eden kişi gözaltına alındı

Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle Erzurum'da bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi.

Erzurum'da yakalandı

Erzurum'da gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen zanlının adliyedeki işlemleri sürüyor.

Şüphelinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında Belediye Başkanı Güneş'e giyimi üzerinden hakarette bulunduğu belirtildi.