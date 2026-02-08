Haberler

Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e sosyal medyadan hakaret eden kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik sosyal medya üzerinden yapılan hakaret nedeniyle bir şüpheli Erzurum'da gözaltına alındı. Başsavcılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle Erzurum'da bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi.

Erzurum'da yakalandı

Erzurum'da gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen zanlının adliyedeki işlemleri sürüyor.

Şüphelinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında Belediye Başkanı Güneş'e giyimi üzerinden hakarette bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de tartışma kanlı bitti: Genç adam tabancayla vurularak öldürüldü

Genç adam tartışmada öldürüldü, cesedin bulunduğu ev yandı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı

Belediye başkanıyla ilgili skandal mesaj savcılığı harekete geçirdi
'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş
ABD'nin petrol ablukası Küba'yı zora soktu! Oteller bir bir kapanıyor

Trump'ın petrol ablukası ülkeyi bitirdi! Oteller bir bir kapanıyor
İzmir'de tartışma kanlı bitti: Genç adam tabancayla vurularak öldürüldü

Genç adam tartışmada öldürüldü, cesedin bulunduğu ev yandı
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
Yeni bir dövüş sporu ortaya çıktı, başladığı gibi kıyameti kopardı

Yeni bir dövüş sporu ortaya çıktı, başladığı gibi kıyameti kopardı