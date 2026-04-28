Haberler

Belçika Savunma Bakanı Francken: "Tüm gözler Ankara'da"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne işaret ederek, "Tüm gözler Ankara'da" mesajı verdi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne işaret ederek, "Tüm gözler Ankara'da" mesajı verdi.

ABD'ye resmi ziyarette bulunan Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından mesaj paylaştı.

Francken, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne değinerek, "Tüm gözler Ankara'da" ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesi öncesinde ABD'nin Avrupalı müttefiklere savunma harcamalarını artırma yönünde baskı kurduğunu belirten Francken, savunma sanayinin de ülkelerin savunma harcamalarını artırmasına eşlik etmesinin önemine işaret etti.

Francken, ABD-İran Savaşı'nın da gündemde olduğunu hatırlatarak, ABD ile İran arasında istikrarlı bir ateşkes sağlanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla bir Avrupa operasyonuna katkıda bulunma kararı alındığını anımsattı.

Belçika'nın mayın karşıtı tedbirler konusunda uzman olduğunu aktaran Francken, bu doğrultuda mayın temizleme gemisi "Primula"nun Baltık Denizi'nden Doğu Akdeniz'e yönlendirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran adaylık kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rottweiler, küçük köpeğe saldırdı! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti

Kural var, uyan yok! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Sözleri büyük yankı uyandırdı! Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir?

Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir?
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler

Şehit ailesine kabusu yaşattılar! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Rottweiler, küçük köpeğe saldırdı! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti

Kural var, uyan yok! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti
İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezasını onadı

Eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezası onandı